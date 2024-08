Civis : Zen bus pour suivre en direct toutes les informations sur le réseau de transport scolaire

C'est la rentrée et c'est le moment de (re) découvrir ou re-découvrir l'application Zen bus qui donne en temps réel toutes les informations sur le réseau de transport scolaire. "Avec plus de 14.000 enfants transportés chaque jour sur son réseau de transport scolaire la Civis continue d’œuvrer à l’amélioration de la qualité des services proposés à ses administrés et encore plus aux parents d’élèves qui chaque jour confient leurs enfants aux agents de la Civis" commente l'intercommunalité du sud (Photo www.imazpress.com)