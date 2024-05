Dans le cadre de l'opération "Mai à vélo " découvrez ou redécouvrez le sud de l'île grâce au bon plan vélo de la Civis. Parmi les aménagements cyclables, 25 km de sentiers littoraux balisés entre l'Étang Salé et Petite Île pour explorer la côte, 120 km de voies cyclables dans les hauts et dans les bas et 460 accroches-vélos réparties sur tout le territoire pour le stationnement. Nous publions le post de la Civis (Photo : rb/www.imazpress.com)