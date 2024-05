Mai à vélo pour se mettre en selle et expérimenter la mobilité douce

Jusqu'au vendredi 31 mai 2024, pour la deuxième année consécutive, à l’occasion de l’événement national "Mai à Vélo," Ile de La Réunion Mobilités propose aux Réunionnais de se mettre en selle et d’expérimenter cette mobilité douce. "Sur l’application Geovelo, chacun peut participer au challenge Mai à Vélo via la communauté « Ile de La Réunion Mobilités » et tenter de remporter des lots en accumulant les kilomètres à vélo. De nombreuses autres animations sont prévues durant ce mois dédié à la petite reine" indique la Civis (Photo d'illustration www.imazpress.com)

A noter ue communauté "Ile de La Réunion Mobilités" créée en 2022 sur Geovelo, a intègré depuis 2023 le défi de Mai à Vélo. "Ile de La Réunion Mobilités récompensera les 5 participants de La Réunion ayant parcouru le plus de kilomètres durant le mois de mai et 5 autres participants tirés au sort" informe la Civis.

"Les nouveaux membrs ainsi que les 1590 membres actuels de la communauté peuvent participer. Les occasions de prendre son vélo et d’additionner des kilomètres sont nombreuses : aller au travail, déposer les enfants à l’école, faire quelques courses… L’objectif du Syndicat mixte est de promouvoir la mobilité douce dont l’usage quotidien du vélo" dit encore la Civis.

