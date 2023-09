Saint-Louis : des tests à la fumée pour vérifier les réseaux d’assainissement

Des tests à la fumée La CIVIS Pour optimiser le réseau d'assainissement collectif, des tests à la fumée seront effectues à Saint-Louis entre le lundi 11 septembre et le vendredi 15 septembre 2023. "Il s'agit de détecter les raccordements d'eaux parasites" informe la Civis. A noter que la fumée utilisée, "composée d'huile de paraffine alimentaire, est totalement inoffensive, non salissante et se dissipe rapidement" indique l'intercommunalité (Photo eau , photo Sly imazpress)

Les tests auront lieu du 11 septeembre au 15 septembre :

- rue Léonus Bénard

- rue François de Mahy

- rue des Oliviers

- ruedu Belvédère