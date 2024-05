Saint-Louis : jet de galet contre un bus Alternéo

Un bus desservant le quartier de la Palissade à Saint-Louis a "subi un jet de galet aux alentours de 18h40 ce samedi 19 mai 224" indique le réseau Alternéo dans un communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche. Il n'y a pas eu de blessé. Une déviation du secteur sera mise en place dès ce dimanche (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Il s’agit du 5ème incident en 5 semaines et du 4ème sur la ville de Saint-Louis" déplore le transporteur

La Civis souligne par ailleurs qu'elle econdamne fermement ces actes" et qu'elle "en appelle à la responsabilisation de tous pour endiguer ce phénomène et demande à l’Etat de tout mettre en oeuvre pour renforcer et garantir la sécurité des usagers et des conducteurs".

L'intercommunalité dit apporter "tout son soutien à l’ensemble des conducteurs et des acteurs du réseau Alternéo". Elle informe les usagers qu’une déviation des lignes desservant le secteur de Palissade sera mise en place dès ce dimanche 19 mai et lui demande de bien vouloir se tenir informée via les supports de communication habituels.