Saint-Pierre : un parc accrobranche ouvert pour les vacances

L'Acroroc Parc Aventure ouvert depuis le 6 juillet 2024, accueille les vacanciers jusqu'au 18 août. À proximité des plages et du centre-ville de Saint-Pierre, l'attraction destinée à l'accrobranche reçoit les amis et les familles dans un cadre naturel. Nous publions ci-dessous le post Facebook de la Civis (Photo : sly/www.imazpress.com)

L'Acroroc Parc Aventure compte neuf parcours accrobranche, mélangeant jeux et tyroliennes, vous attendent entre arbres, rochers et rivière ! Accessible à tous, du débutant au plus sportif.

Nouveautés depuis le 6 juillet 2024 !

Parcours Violet : Mega Tyrolienne de 350 mètres, la plus haute de La Réunion !

Parcours Noir : Spécial Via Ferrata pour les amateurs de sensations fortes !

Réservez vos places dès maintenant pour le grand saut ! Les nouveaux Pass Aventure, Sensation, et Extrême vous offrent trois à quatre heures d'activité à partir de 20 euros.

Protégeons l'environnement : fontaine à eau filtrée disponible gratuitement.

Le parc est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires du 6 juillet au 18 août.