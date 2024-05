Saint-Pierre : une balade ludique et familiale à vélo

Une balade ludique et familiale à vélo aura lieu le dimanche 19 mai 2024 au départ de la base nautique de Saint-Pierre, informe la Civis ce jeudi 2 mai 2024. La balade est organisé par l'intercommunalité et et la ville de Saint-Pierre à l'occasion de l'évenement national "Mai à vélo". "Le parcours de 20,2 km (niveau moyen) durera environ 2h30" note la Civis (Photo www.imazpress.com)

Le départ et l'arrivée se feront à la base nautique de Saint-Pierre avec une pause au Domaine du Café Grillé. L'âge minimum conseillé est de 10 ans, le casque et le gilet de sécurité sont obligatoires.

Pour participez, rien de plus simple, il faut s'inscrire en remplissant le formulaire ici

Plus d’information auprès de la Direction des déplacements et des mobilités innovantes (0262 49 96 00) ou à cette adresse mail : dpo@civis.re