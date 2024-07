Veillons au maintien de la cohésion et de la solidarité réunionnaises avant tout

La démocratie s'est exprimée ce 7 juillet 2024 dans le cadre des législatives anticipées. Le taux de participation record enregistré ce jour illustre l’intérêt que les citoyens ont porté pour cette élection. J'adresse mes félicitations aux candidats que les Réunionnais ont choisis, pour porter leur voix au sein de l'Assemblée nationale. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

J'attire l'attention de tous, sur la nécessité de travailler de concert dans l'intérêt de La Réunion, car les défis qui nous attendent sont immenses.



Il est tout aussi important de maintenir coûte que coûte, la cohésion et la solidarité aussi bien sur le plan national qu'à l'échelle locale, tout en poursuivant les efforts que nous avons engagés dans divers domaines tels que l’accompagnement des plus fragiles (notamment en matière de rattrapage des structures d'accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap) ; la lutte contre la cherté de la vie et la précarité ; l'accompagnement de notre jeunesse via l'insertion et l'éducation ; le soutien au tissu économique local ; la lutte contre les violences intrafamiliales ou encore les efforts déployés en faveur de l'agriculture et de l'habitat. Les Réunionnais doivent pouvoir compter sur le soutien des députés pour les défendre et faire avancer ces projets, en partenariat avec toutes les collectivités de l'île.

Je veillerai, pour ma part, à ce que les futurs ministres entendent et comprennent nos priorités.



Je profite de cette tribune pour réaffirmer ma position en faveur de la construction d'une droite rénovée et élargie. Je réitère qu'il est urgent de répondre aux attentes de la population exprimées lors de ces élections, en proposant un projet fédérateur fidèle aux valeurs du gaullisme. Que cette nouvelle droite inclusive et renouvelée soit capable de porter des projets ambitieux pour La Réunion à l'horizon 2030".



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion