Cyrille Melchior reçoit Patrice Latron, nouveau préfet de La Réunion

Le président du Conseil départemental Cyrille Melchior a reçu, ce lundi 18 novembre 2024, le nouveau préfet de La Réunion, Patrice Latron.

"Cette rencontre a permis au Président du Département de présenter au représentant de l’Etat les actions de la Collectivité et d’évoquer les enjeux et défis présents et à venir, à commencer par le sujet de l’accélération du vieillissement de la population réunionnaise qui a pour conséquence une hausse alarmante du poids des dépenses de solidarité supportées par le Département, celle-ci devant faire face à des perspectives budgétaires contraintes", détaille le Département.

Cyrille Melchior a également "réaffirmé la nécessité de maintenir le dispositif LODEOM d’exonération de charges patronales afin de préserver le tissu économique réunionnais et, in fine, les emplois".

"Les échanges ont aussi porté sur la lutte contre la vie chère, la construction de logements et le soutien aux acteurs du BTP, ainsi que la question de la lutte contre toutes les formes de violences, en particulier les violences intrafamiliales", ajoute la collectivité.



Sur tous ces sujets, le Président du Département a assuré le préfet "de la volonté de la Collectivité à travailler en bonne intelligence avec les services de l’Etat dans l’intérêt de La Réunion et des Réunionnais".