Prix Célimène : Marine Hibert remporte la 20ème édition

C’est dans les jardins de la Villa du Département que les lauréats du Prix Célimène 2024 ont pu découvrir les prix qui leurs étaient attribués. C’est Marine Hibert qui remporte le 1er prix du jury pour son œuvre "Rachel". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

En ce 8 mars, Cyrille Melchior, président du Département accompagné de Béatrice Sigismeau, vice-Présidente en charge de la culture a rendu hommage à toutes les femmes qui se battent pour les droits, l’égalité et la parité dans notre société.

Le Prix Célimène fête cette année ces 20 ans. En effet, depuis plus de 20 ans, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Conseil Départemental attribue le « Prix Célimène » dans le cadre du concours de créativité́, destiné aux femmes artistes amateurs. Plusieurs disciplines sont récompensées comme la peinture, la sculpture et la photographie relevant des arts visuels. Depuis 2016, une catégorie offre à une classe de collège, le Prix Célimène Junior qui récompense les réflexions liées à la cause féminine. Cette année ce sont plus de 200 œuvres qui ont été́ réceptionnées par la direction de la Culture.

Comme l’a rappelé́ Cyrille Melchior, le 8 mars c’est l’occasion de « rendre hommage à toutes les femmes. Et plus particulièrement à celles qui, depuis 20 ans, ont participé au Prix Célimène, donnant à cet évènement une âme, un rayonnement et une envergure telle que son succès ne faiblit pas, bien au contraire puisque pour cette 20ème édition, nous avons reçu pas moins de 197 œuvres ! »

C’est Marine Hibert qui remporte le 1er prix du concours grâce à son œuvre intitulée « Rachel »



- Prix Célimène, lauréates 2024 -

1er Prix : Marine Hibert - "Rachel"

2ème Prix : Julie Massicot - "Somin la limièr"

3ème Prix : M. Renée Pinteau - "Une journée ordinaire"



Prix Développement durable

Clairette Maillot - "Angéla"



Prix Célimène Junior

Collège Mille Roches - "Ma peau jadis ma douleur"



Coup de coeur du jury

Collège Robert J. Ardon - "Coudre en paix"