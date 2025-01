A l’Entre-Deux, de nouveaux locaux pour l’Aide sociale à l’enfance

Les nouveaux locaux du service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de l’Entre-Deux ont été inaugurés, le lundi 27 janvier, "par les vice-Présidentes du Conseil départemental Camille Clain et Augustine Romano, et le Conseiller départemental Albert Gastrin, qui représentaient le Président Cyrille Melchior, retenu ailleurs" annonce le conseil départemental ce lundi 27 janvier 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Constitués de deux bureaux de réception, et d’un « lieu-neutre » de 30m2 permettant aux enfants confiés à l’ASE de rencontrer leurs parents dans des conditions propices aux échanges et à la médiation, ces locaux transitoires ont été bâtis dans le respect de l’esthétique patrimoniale du village. Les agents y travaillant ont également à disposition une cafétéria et des sanitaires PMR, sur une surface totale de 62 m2, prolongée d’une varangue de 55 m2.

"Il y avait urgence, expliquait Camille Clain lors de la visite des locaux. Cela fait des décennies que le Département a ses bureaux dans des locaux exigus. Les familles de l’Entre-Deux devaient se rendre au tampon pour se rencontrer avec les enfants, ce n’était pas acceptable."



Hugues Maillot, directeur général adjoint de la Collectivité, responsable du pôle Actions territoriales et insertion, replaçait l’inauguration dans un contexte plus global d’investissements dans le développement des Maisons départementales et du bâti médicosocial, pour mieux accueillir la population et permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions.

A l’Entre-Deux, le Département a ainsi acquis une villa historique, juste à côté des nouveaux locaux de l’ASE, où une véritable Maison départementale accueillera dans quelques années toutes les familles du village accompagnées par le Département au titre de la Protection Maternelle Infantile, de l’ASE, de la Polyvalence et de l’Insertion.