Breakdance, maloya et moringue au rendez-vous de Révèl out talent

Ce vendredi 28 juin 2024, les jeunes ont fait trembler le musée de Villèle à Saint-Paul. Organisée pour promouvoir l'expression des jeunes sous plusieurs formes, la 2e édition de Révèl out talent a rassemblé près d'un millier de jeunes qui ont activement participé aux diverses activités regroupées dans 3 villages : "Talents", "Accès aux Droits" et "Culture". Dessin, chant, danse et ronds de kozé, étaient au programme (Photos : Sly/www.imazpress.com)

Après une première édition décembre 2023 au Jardin de l'état à Saint-Denis, Révèl out talent revient cette année du côté de Saint-Paul. L'objectif du Conseil départemental était de décentraliser l'événement, ce qui ne l'a pas dépopularisé, au contraire.

Le musée historique de Villèle a vibré tout l'après-midi au rythme des kayamb, des musiques de hip hop ou même des gants de boxe tout au long de l'après-midi.

"Je vois des centaines et des centaines de jeunes qui sont venus ici à la rencontre des services, à la rencontre des associations" s'est réjoui Cyrille Melchior Président du Département de La Réunion.

"Cela veut dire tout simplement dire qu’il n'y a pas de désespoir, il y a une envie il y a de l'espérance. À nous d’accompagner et d’écouter cette jeunesse réunionnaise", a-t-il ajouté, enthousiaste. Regardez :

- La musique et la danse au coeur de l'événement -

Sur place, des ateliers découvertes en tout genre. L'ouverture de Révèl out talent a à peine commencé, que Bgirl (danseuse de breakdance ; ndlr) Chipie tente d'attirer les jeunes à l'initiation de la danse, plus particulièrement du breakdance. "J’ai repéré un jeune homme qui je vois, va bien danser, on va voir ça" lance la danseuse de l'association Run Bboy Connexion. Regardez :

Un passant se laisse tenté. "J’ai fait du breakdance pendant six ans. J’avais arrêté depuis le covid et là j’ai revu le petit stand et je me suis dit pourquoi pas refaire un truc. Ça m’avait manqué, c’était très cool" confie Kylian, un jeune tamponnais. Regardez :

Le maloya, qui réunit toujours les Réunionnais, est aussi représenté. "Le but n'est pas forcément d'avoir du talent mais de pouvoir s’exprimer, et le maloya est très significatif pour nous, surtout ici au musée de Villèle" explique Benjamin Boyer, responsable de l'Académie des Dalons au Bernica.

Cette structure d’accueil, mise en place par le Département, accompagne les jeunes dans leur insertion professionnelle.

"Révèl out talent c’est mettre la jeunesse en avant, à travers les talents qu’ils peuvent avoir. C’est ça, mais c’est aussi des focus groupe et des débats sur des sujets qui préoccupent les jeunes en vue d’améliorer les dispositifs d’aide qui existe pour eux" explique l'encadrant. Regardez :

Andy, ancien de promotion de l'Académie des dalons, confie être "très content aujourd’hui d’être là, de partager ce talent que j’ai depuis tout petit, avec tous les gens présents à Villèle". "Pour moi c’est un honneur" dit le chanteur de maloya. Regardez :

- Le moringue perdure -

Une fête où la jeunesse réunionnaise met en avant leurs talents, mais aussi le patrimoine culturel de notre île. "On a montré aux jeunes que le moringue existe, et que c’est un sport où on peut se défouler. Ensemble on devient aussi une famille" confie Alicia.

"Au lieu de rester enfermer chez nous sur notre téléphone, là on a autre chose et ça nous permet de nous distraire un peu" ajoute-t-elle.

Alicia et ses camarades de l'association Imperial crew, qui pratique du moringue combat, ont été prévenu à la dernière minute pour l'événement. Ca ne les a pas empêcher pour autant de ravir le public.

"Si on revient la prochaine fois, on s’organisera un peu mieux, et on pourra vraiment faire une initiation au moringue et être sur le terrain avec les jeunes" déclare Fabrice Bancalin, encadrant de l'association.

Regardez :

- Des artistes pour clôturer le tout -

Le chanteur Mc Box, tête d'affiche de l'après-midi, a cloturé l'après-midi accompagné de son dalon de scène St Unit.

"Tout à l’heure, il y avait un jeune qui nous expliquait qu’il commence à faire de la musique. Nous, on donne on va dire, d’un peu de l’expérience qu’on a, et c’est toujours un plaisir" partage ce dernier.

"J’ai revu quelqu’un que dans ma vie j’ai déjà aidé. Je l’avais rencontré dans la rue, et là aujourd’hui il est là, il est pris en charge et ça fait plaisir. C'est le destin" partage Mc Box entre deux autographes. "C'est un honneur."

Regardez :

Des "retrouvailles avec soi-même", avec "les pratiques qu'on avait perdues à cause de la crise sanitaire", tout en perpétuant la forte culture réunionnaise qui danse au milieu des différentes générations de la population : Révèl out talent n'a eu que du positif pour ses visiteurs.

