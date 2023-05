Budget d’initiative citoyenne : 55 lauréats voient leurs projets financés

Le Conseil départemental a remis les prix aux 55 lauréats du Budget d’initiative citoyenne le vendredi 12 mai dans l’hémicycle du Palais de la Source. Pour cette première édition, deux thématiques ont été retenues : la lutte contre la vie chère et la transition écologique et solidaire. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Faire du citoyen un acteur de la politique publique, c’est l’ambition du département de La Réunion à travers le Budget d’Initiative Citoyenne (BIC). Une co-construction qui passe aussi par un rapprochement avec la collectivité départementale dans la réalisation des grands projets de demain. Pour cette première édition, deux thématiques essentielles pour les Réunionnais ont été retenues : la lutte contre la vie chère et la transition écologique et solidaire. Le président du Département, Cyrille Melchior, et les Conseillers départementaux Gilles Hubert, Jean-Marie Virapoullé, Brigitte Absyte, Fabiola Lagourde et Jean-François Hoareau ont remis les prix aux 55 lauréats le vendredi 12 mai dans l’hémicycle du Palais de la Source.



« C’est un symbole fort que nous marquons aujourd’hui en organisant cette cérémonie au sein de ce bâtiment qui a vécu, qui vit et qui vivra l’histoire politique de La Réunion », a précisé en préambule le Président du Département Cyrille Melchior. Car tout l’enjeu du Budget d’Initiative Citoyenne est bien d’impliquer les citoyens dans la vie publique à travers l’accompagnement d’initiatives citoyennes.



Lancé en octobre 2022, les porteurs de projet devaient dans un premier temps envoyer leurs dossiers à la collectivité. Outre les associations, tout collectif de personnes résidant dans notre île, les établissements scolaires ou encore les personnes de plus de 11 ans pouvaient participer.



123 projets ont été réceptionnés et après analyse des services, 80 ont été retenus. En début d’année 2023, des entretiens individuels ont permis de mieux cerner les ambitions des participants. Les dossiers recevables ont été soumis au vote populaire à travers un site internet dédié. Les résultats ont ensuite été dévoilés le 7 avril dernier.



55 lauréats vont bénéficier d’une enveloppe budgétaire. 8 initiatives de plus de 15 000 euros et 45 initiatives de moins de 15 000 euros. « Dans le cadre de cette mandature, les Conseillers départementaux et moi-même avons validé une enveloppe de 1 million d’euros dédiée à la promotion de la démocratie participative avec la création du budget d’initiative citoyenne. Ce BIC est un outil de financement de projets réunionnais proposés par et pour les Réunionnais», a expliqué Cyrille Melchior.



Les citoyens ont d’ailleurs activement participé à cette première campagne puisque le site a enregistré plus de 3 100 votants. 6 lauréats ont d’ailleurs été récompensés par un trophée, leurs projets ayant reçus le plus de votes.



Benoit Raucy : Association Réemploi Réunion BTP



« Il y a énormément de déchets de matériaux de construction qui partent à l’enfouissement. Ces ressources peuvent être réutilisées et réemployées. Notre projet est de changer les comportements et sensibiliser les citoyens au réemploi et au recyclage. Notre autre projet est de créer une application pour permettre de mieux faire connaître les acteurs du réemploi. On veut promouvoir les échanges entre les particuliers et les professionnels. Le BIC a été une très belle expérience puisque ça a permis de fédérer les personnes qui luttent sur les mêmes problématiques que nous. Les 14 400 euros vont nous permettre de concrétiser nos projets. On a pu échanger nos expériences. C’est très important d’inciter les citoyens à partager, à participer aux projets et les rendre acteurs du développement de leur territoire. »



Augustin Aissa : La Raffinerie



« Notre projet consiste à développer et à diffuser des principes que nous expérimentons : l’aquaponie et le potager hors sol.

L’aquaponie est un principe d’élevage de poissons associé à de la culture de légumes ou de fruits, sous la forme un système circulaire. Le potager hors sol ou bac autonome, consiste à cultiver des fruits et légumes dans un bac hors sol, contenant une réserve d’eau qui permet d’économiser de l’eau, fortifie les racines des plantes et permet d’espacer les arrosages. Grâce au BIC on va pouvoir concrétiser nos projets après 4 ans d’efforts. On a déjà une aide du Conseil Départemental puisque notre raffinerie se trouve sur un terrain du Département. C’est vraiment super d’avoir obtenu ce prix et ce financement de 13 500 euros. »



Hector Simon : Sakijardine, jardin thérapeutique polyvalent



« Nous souhaitons créer un jardin polyvalent de permaculture et thérapeutique. On vise les personnes qui veulent jardiner et notamment les familles en situation de vulnérabilité et les gramounes isolés. Il s’agit de créer du lien et de reconnecter avec la nature. Ce qui correspond à la philosophie d’une démocratie participative. On veut ainsi créer des espaces de permaculture pour les publics en situation de handicap. On veut aussi mettre en place des ateliers transgénérationnels de jardinage, d’éveil au goût, pour une rééducation ou pour le plaisir. On est très heureux d’avoir été lauréat. C’est un vrai bonheur car ça fait des années qu’on a ce projet et on arrive enfin à le concrétiser. Avec les 14 000 euros du financement du Département, on va pouvoir enfin se lancer !



- Les lauréats -

Economie circulaire

Mi La Fé • Parallèle Sud • Réemploi Réunion BTP • Café Domoun • A-Ton-Tour • La Raffinerie • Malakafe • Association Le Clan • Ti Bazar Vert • Fresque.re • Maison des lycéens de Vincendo • Réunion Bénévolat

Biodiversité

Mocica • Collège Jules Reydellet • Jardin Ti Bébètes • Saki Soigne • École primaire Aristide Briand • Amicale de l’école mixte de la Saline les Bains - Océan • Observatoire marin de La Réunion • École élementaire Piton Sainte-Rose • Collège les Mascareignes • O’sphère • Association des abeilles dans un lycée • Association Ékopéi • Collège Plateau Goyaves • École Jean Moulin • École Lislet Geoffroy • Maison des lycéens du lycee Pierre Poivre • Association Bioma • Association le Clan • Asso-Ouestpossession • La Voie Contée

Alimentation

La Raffinerie • Transition 974 • A-Ton-Tour • Association novatrice dans la gestion de l’être - éducation libre à l’éveil de soi • Kpa6t • La source nou la di nou la fé

Lutte contre la vie chère

Handicap Solidaire • Vilaz Tansalé • Saki Soigne

Mobilité, gestion des déchêts, énergies renouvelables

Germin’acteurs • Observatoire marin de La Reunion • École des Camelias • La recyclerie du sud • Vilaz Tansalé • Association des abeilles dans un lycée • Collectif réunionnais des usagers de la bicyclette • Les colibris de l’espoir • Familles rurales de La Réunion • Smartcity Réunion • Association Vivre en interculturalité ek nout zarboutan