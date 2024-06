Budget initiative citoyen : jusqu'au 9 juin 2024 pour déposer les projets

Le Département de La Réunion vous donne l'opportunité de concrétiser vos projets dédiés à l'intérêt collectif des Réunionnais, en participant au Budget initiative citoyen (BIC). Vous avez jusqu'au 9 juin pour déposer la proposition des différents projets sur leur site internet. (Photo : Département de La Réunion)

Le Budget d'initiative citoyen offre à chaque Réunionnais la chance de devenir un acteur du changement, en passant d’une idée à sa réalisation. Pour faire la proposition de votre projet, vous devez vous rendre sur budgetcitoyen.departement974.fr. Tout le monde peut participer à la deuxième édition du BIC. Citoyens, groupes de citoyens, associations, établissements scolaires ; chacun peut devenir acteur du changement pour améliorer le quotidien et le cadre de vie du plus grand nombre.

Pour entrer dans la course, votre idée doit être 100 % locale, viser l’intérêt collectif des Réunionnais, être à but non lucratif et réalisable en 6 mois. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page internet adressée à la deuxième édition du BIC.

