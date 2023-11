Carton plein pour le Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Est

Le Département a organisé ce mardi 28 novembre 2023 au Champ-de-Foire de Bras-Panon, la deuxième édition de son Forum territorialisé de l’action sociale et de l’insertion du bassin Est. Et la population du bassin a une nouvelle fois répondu présente, naviguant entre les stands d’information et les animations proposées sous le grand hall couvert. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

"Ce forum territorialisé se veut un rendez-vous du territoire, une rencontre qui vous appartient, car nous sommes conscients des réalités de chaque micro-région, mais aussi des spécificités et des besoins qui vous sont propres", expliquait Jean-Marie Virapoullé, vice-Président du Conseil départemental, délégué à la Coordination de l’action sociale, qui représentait le Président Cyrille Melchior.

"Avec l’ensemble des partenaires, nous avons voulu donner à ce Forum de l’insertion et de l’emploi un accent particulier, en cohérence avec vos besoins et vos aspirations, continuait-il. Tout au long de cette journée, vous pourrez vous informer, nous rencontrer, échanger autour des questions relatives à vos droits, et aux leviers d’accompagnement."



De fait, le public pouvait obtenir tous les renseignements sur les différents dispositifs d’insertion et d’accompagnement proposés par le Département, mais aussi par ses partenaires : les CCAS des communes de l’Est, Pôle emploi, la Mission locale de l’Est… Il pouvait également découvrir des conseils en nutrition, des ateliers bien-être ou des démonstrations de taï-chi.



Les Forums territorialisés de l’action sociale et de l’insertion, organisés tout autour de l’île, s’inscrivent dans la démarche "d’aller vers" qui guide l’ensemble des actions du Conseil départemental, soucieux de rester au plus près des Réunionnais et de leur offrir des services de proximité qui facilitent leurs démarches.

Après avoir salué les moyens déployés par le Département à travers le Pacte territorial, Mario Edmond, 3e adjoint au maire de Bras-Panon, s’est félicité du succès de la manifestation, rappelant que l’Est a besoin de moyens importants pour rattraper son retard sur les autres micro-régions.