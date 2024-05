Catherine Vautrin s’engage à mettre en place d'un dispositif pour "bien vieillir" à La Réunion

Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior a rencontré la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin, le jeudi 23 mai 2024 à Paris. Celle-ci s'est engagée à mettre en place, en 2025, un dispositif spécifique de financement de la stratégie du bien vieillir en Outre-mer. Nous publions la déclaration de Cyrille Melchior ci-dessous (Photo : Département)

Le Conseil départemental a décidé de mettre en œuvre un plan de rattrapage et développement des établissements nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions dans les années à venir les personnes âgées, mais aussi les personnes porteuses de handicap.

Ce plan de développement ambitieux représentera dans les années à venir un coût de plus de 50 millions d'euros par an pour le Département de La Réunion.

Cette ambition a fait l'objet d'une délibération du Conseil départemental en séance plénière le juin 2022 et d'une convention de partenariat avec l'ARS.

L'échange avec la ministre était destiné à la sensibiliser sur le besoin du territoire réunionnais en vue d'obtenir les financements nécessaires qui prennent en compte les spécificités de l'île, en particulier dans le cadre du projet national des réformes des concours de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité ...), prévu pour 2025.

J'ai pu exposer en détail les spécificités du territoire réunionnais en matière de grand âge :

- les dépenses du vieillissement augmentent à La Réunion de 1% par an

- la population réunionnaise vieillit de manière rapide

- la dépendance des personnes âgées réunionnaises est à la fois plus importante et plus précoce que dans l'Hexagone

- les bénéficiaires de l'APA à La Réunion sont plus pauvres que dans l'Hexagone, d'où une dépense APA beaucoup plus élevée

- les dépenses du maintien à domicile des personnes âgées, axe fort de la famille réunionnaise et de la politique départementale, sont compensées de manière inéquitable

Ainsi le reste à charge pour le Département, concernant la politique du vieillissement, représente 88 M euros en 2023.

Ces éléments ont été compris et entendus par Mme la ministre et ses collaborateurs.

Il m'a été confirmé qu'un dispositif spécifique de financement de l'Outre-mer, et de La Réunion en particulier, sera mis en place en 2025.