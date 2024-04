Célébration de l'Eïd ul Fitr à la Villa du Département

Religion et culture

La Villa du Département a accueilli ce mercredi 17 avril une soirée de festivités de l'Eid. Des stands culinaires, des ateliers autour de calligraphie arabe, du henné ou de la mode ont animé l'événement. Le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, et le conseiller régional, Frédéric Maillot, étaient présents pour souligner "l'importance de l'ouverture et de la compréhension entre les différentes communautés". Nous publions les post du Département et la Région ci-dessous (Photo : Région Réunion)