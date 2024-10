Challenge sportif départemental des collèges : La Montagne s’impose à nouveau

ls étaient nombreux les jeunes champions de l’île à participer, le mercredi 30 octobre 2024, à la cinquième édition du Challenge sportif départemental des collèges, organisé par le Département au complexe sportif de Plateau-Caillou, à Saint-Paul. "Et quand Cyrille Melchior, le président de la collectivité, a déclaré les jeux ouverts, ils se sont rués sur les ateliers basket, tennis de table ou rugby fauteuil pour en découdre" note la collectivité départementale dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo conseil départemental)

La rencontre était organisée en partenariat avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) au terme de laquelle le collège de La Montagne (Saint-Denis) l’emporte, comme en 2023. Les collèges Simon-Lucas (L’Etang-Salé) et Achille-Grondin (Saint-Joseph) terminent respectivement deuxième et troisième.

"Je salue l’engagement des professeurs d’EPS et des équipes de l’UNSS qui sont à la manœuvre pour vous faire vivre cette journée sportive et ludique dont le fil conducteur repose sur les valeurs et les bienfaits du sport, la citoyenneté et l’olympisme", déclarait Cyrille Melchior avant de faire acclamer chacun des partenaires et organisateurs de l’événement.

Sous les yeux des Conseillers départementaux Jeanne Hoarau, Aurélien Centon et Jean-François Nativel, quelque 800 élèves de 30 collèges de l’île se sont ainsi affrontés au cours de cinq ateliers sportifs successifs, en équipes mixtes.

Les 25 premiers lauréats du classement ont été récompensés par une dotation destinée à l’acquisition de petits matériels sportifs : 1 000 € pour le 1er prix, 800 € pour le 2e prix, 600 € pour le 3e prix, 400 € du 4e au 10e prix, 300 € du 11e au 25e prix. L’équipe du collège vainqueur bénéficie aussi de bons d’achat dans un magasin de sport.

Mais cette année, le Département avait aussi introduit de nouveaux prix : le prix de la participation, pour les 10 collèges qui ont participé aux cinq éditions du challenge ; le prix de la performance, pour les 9 collèges qui ont enregistré les meilleurs résultats lors des quatre premières éditions ; et le prix de l’inclusion, pour les établissements qui ouvrent leurs équipes aux élèves handicapés et/ou de classes spécialisées.

Dans cette dernière catégorie, ce sont les collèges Terre-Sainte (Saint-Pierre), Mahé de Labourdonnais (Saint-Denis),

Les Alizés (Saint-Denis), Hippolyte-Foucque (Sainte-Suzanne), Jean-Lafosse (Saint-Louis) et Plateau-Caillou (Saint-Paul) qui ont été primés. Pour le nombre de participations, ce sont La Montagne, Joseph-Bédier (Saint-André), La Marine (Saint-Joseph), Achille-Grondin, Hubert-Delisle (Saint-Benoit), Mahé de Labourdonnais, Fanny Dujardin (Bras-Panon), Trois-Bassins, Marcel-Goulette (Saint-Leu) et Adrien-Cerneau (…) qui l’ont été.

Enfin, les neufs collèges les plus performants des quatre premières éditions sont : Joseph-Ardon (Saint-Denis), La Montagne, Adrien-Cerneau (Sainte-Marie), Hubert-Delisle, Plateau-Caillou, Mahé de Labourdonnais, Jean-Lafosse, Joseph-Bédier et Chemin-Morin (Saint-André).