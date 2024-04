Condoléances après l'incendie de la boutique Thomas

J’ai appris avec une profonde tristesse que l’incendie de la boutique Thomas à Sans-Souci, survenu durant la nuit de samedi à dimanche, a coûté la vie au fils du propriétaire (Photo www.imazpress.com)

Mes pensées les plus sincères vont aux proches et à la famille de la victime en ces moments de douleur et de deuil. Perdre un être cher dans de telles circonstances est une tragédie indescriptible, et je leur exprime ma solidarité et mon soutien les plus profonds.

Le Conseil départemental restera pleinement mobilisé aux côtés des familles pour leur fournir toute l'aide nécessaire, dans le cadre de ses compétences.

Je tiens également à saluer le courage sans faille et le dévouement des pompiers de la Saline, du Port et de La Possession qui ont affronté les flammes pour protéger les habitants directement exposés et tenter de secourir la victime. Leur mobilisation et leur professionnalisme ont été exemplaires.

Cyrille Melchior



Président du Conseil départemental