Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion : 1,4 millions d’euros pour l’eau et l’assainissement

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion s’est réuni ce mardi 18 juin 2024, sous l’égide de son Président délégué, Gilles Hubert, vice-président du Département. Onze projets de traitement de l'eau potable ou usée bénéficient d'une aide financière, pour un total de 1,4 millions d'euros. Nous publions le communiqué du Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion ci-dessous (Photo : Département)

812.140 euros à la Cinor pour la construction d’un poste de refoulement des eaux-usées sur le Barachois (commune de Saint-Denis) et le diagnostic périodique des systèmes d’assainissement collectif. L’Office de l’eau Réunion et le Département de La Réunion participent à hauteur de 23 004 euros et 3 834 euros pour la fourniture de 600 récupérateurs d’eau de pluie aux habitants volontaires des communes de Sainte-Suzanne et de Sainte-Marie ;

180.441 euros octroyés à la Cirest pour la réalisation de deux schémas directeurs concernant l’adduction en eau potable et l’assainissement collectif, ainsi que pour la réalisation de procédures administratives de plusieurs captages de la commune de Salazie ;

237.913 euros, complétés d’un soutien financier de 52 869 euros du Département, attribués à la Civis pour la réhabilitation de réseaux d’eau potable sur la commune de Saint-Louis. L’intercommunalité obtient également une aide de 49 500 euros pour améliorer la gestion des boues de la station d’épuration de Cilaos ;

90.000 euros à la Casud pour l’élaboration du schéma directeur des eaux pluviales urbaines ;

2.649 euros à La Créole pour la formation de contrôleurs du Service public d’assainissement non collectif (SPANC) ;

5.769 euros à Runéo concernant la réutilisation des eaux usées traitées pour l’arrosage des espaces verts sur la station d’épuration de l’Etang-Salé, en remplacement de l’eau potable ;

Depuis 2022, 15,5 millions d’euros sont engagés en faveur de 80 opérations, soit 78 millions d’euros d’actions et de travaux sur le territoire.

Parmi les autres sujets, l’association Srepen-RNE est accompagnée par l’établissement pour un projet d’exposition de sensibilisation sur l’eau.