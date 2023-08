Vous êtes âgés entre 18 et 25 ans, et à la recherche d’un emploi ou d’une formation, l’Académie des Dalons recrute. Initié par le conseil départemental de La Réunion, ce projet a pour but de favoriser le développement personnel, devenir citoyen et construire un projet de vie sociale et professionnelle (Photo: conseil départemental)

Informations et candidatures sur le site du Département