Conseil départemental : la SPL Edden décroche un double label national

La SPL Edden (Écologie et Développement Durable des Espaces Naturels) a décroché le label "Plante Bleue" avec le plus haut niveau de la certification "Haute Valeur Environnementale", le niveau 3. Nous publions le communiqué du Conseil départemental ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Délivré aux entreprises de production horticole, ce niveau d’excellence atteint par la SPL EDDEN est le résultat d'un respect sans faille du cahier des charges strict et précis - établi par le Ministère de l’Agriculture et visant à limiter les impacts environnementaux.



La SPL départementale exploite 4 pépinières à Saint-Paul (Bois-de-Nèfles et Sans Souci), à Saint-Pierre et au Tampon. Le certificat "Plante bleue" attribué à la SPL EDDEN est valable 3 ans à compter du 14 juin 2024 jusqu’au 13 juin 2027. Ce label est Identifiable par son logo, pour les exploitations cultivant les plantes dans le respect de l’Environnement.



Il atteste donc des bonnes pratiques éco-responsables appliquées par la SPL Edden dans 6 domaines bien précis : la gestion de l'irrigation, la stratégie de fertilisation, la protection des cultures, la gestion des déchets, la biodiversité et l'environnement et enfin les règles sociales et sociétales.



"L'obtention de cette certification, sur laquelle nous travaillons depuis 3 ans, dans le cadre du « Plan 1 Million d'Arbres » pour la Réunion (P1MA), met en relief la qualité de la production des espèces endémiques et indigènes au sein des pépinières départementales dont vous nous avez confié la gestion. Cette première labellisation - de la SPL EDDEN dont vous êtes l'initiateur et l'actionnaire majoritaire - montre une fois de plus, notre volonté d'être un acteur pertinent et innovant pour les services que nous apportons à l'ensemble de nos actionnaires", écrit, Gilbert Rivière, Directeur général de la SPL EDDEN, dans une lettre adressée à Cyrille Melchior.



"C'est une fierté pour le Conseil départemental, pour la SPL Edden présidée par Béatrice Sigismeau et pour ses agents" conclut Cyrille Melchior, le Président du Conseil départemental.