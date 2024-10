Conseil départemental : lancement de la 9ème édition du concours d’embellissement des collèges

Les Conseillers départementaux Sabrina Tionohoué, Brigitte Absyte et Jean-Louis Pajaniaye ont ouvert, le mercredi 9 octobre 2024 au Jardin botanique de Mascarin, à Saint-Leu, la 9e édition du concours d’embellissement des collèges. Une édition qui correspond au dixième anniversaire du concours, en raison de son interruption pendant la période Covid. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Les dix établissements participants à cette édition, inscrits courant septembre, étaient réunis pour connaître les modalités du concours. Avec le thème "Beau, bien et bon", les collèges seront évalués selon trois axes : la construction d’un projet empreint d’esthétisme, la capacité à rassembler au service de l’inclusion, et une démarche bienveillante à l’égard de l’environnement (éco-responsabilité).



Les collèges recevront dans un premier temps une subvention de 3 500 euros pour la mise en place du projet. La deuxième phase consistera en la mise en œuvre du projet et le jury se déplacera dans les collèges du 2 au 13 juin 2025. Les résultats seront proclamés dans la 3ème semaine de juin.



"Nous avons souhaité donner les clés des établissements aux élèves, expliquait Sabrina Tionohoué, qui représentait le Président Cyrille Melchior. Pour qu’ils puissent, en lien avec le personnel, porter un projet d’embellissement, une sorte de témoignage de leur passage dans ce lieu, un témoignage qu’ils laisseront aux collégiens qui les suivront, et qui s’attacheront à faire vivre l’héritage qui leur est laissé."



L’objectif est de faire prendre conscience aux collégiens de leur rôle, non seulement dans leur établissement, mais aussi dans le monde, "cet immense jardin qui a plus que jamais besoin d’être protégé aujourd’hui".