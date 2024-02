Sdis 974 : une convention pour l'inclusion des personnes porteuses de handicap

Le Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (Sdis 974) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ont signé, ce mardi 6 février 2024, une convention stratégique "visant ainsi à concrétiser des objectifs essentiels" développer dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Sdis 974)

"Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de La Réunion (Sdis 974) est fier d'annoncer la signature d'une convention stratégique avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

Cette signature, effectuée par Mme Sophie Arzal, présidente du conseil d’administration du Sdis 974, en présence de M. Gilles Hubert, membre du Casdis et président du comité de pilotage de la politique handicap au sein de l’établissement, et Mme Laure Ben Mouss , directrice territoriale du FIPHFP, marque le début d'une collaboration novatrice.

Cette convention, d'une durée d'un an (du 1er janvier au 31 décembre 2024), est une étape majeure dans la démarche collaborative entre le Sdis 974 et le FIPHFP. Elle vise ainsi à concrétiser des objectifs essentiels :

- structurer la nouvelle politique handicap au SDIS 974 : afin d’établir une politique plus structurée et efficace

- préfinancement par le FIPHFP : bénéficier d'un soutien financier initial crucial pour la mise en œuvre des actions qui seront menées

- o bjectif de l'OETH : atteindre au plus près le taux réglementaire de 6% d'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap.

Le budget alloué à ce projet s'élève à 72.000 euros, avec une contribution de 60.000 euros par le FIPHFP et de 12.000 euros par le Sdis.

Grâce à cette convention, des actions significatives seront déployées :

- communication et formation : sensibilisation accrue des agents de l’établissement sur les approches respectueuses du handicap et la lutte contre les préjugés

- maintien dans l’emploi : adaptation de solutions matérielles pour pallier les handicaps

- recrutement ciblé : embauche proactive de personnes en situation de handicap

- soutien à la reconversion : accompagnement des personnes inaptes à leur fonction actuelle.

"Nous sommes extrêmement fiers d'être le premier SDIS de France à établir un tel partenariat avec le FIPHFP. Cette convention est le prélude à un partenariat plus étendu et approfondi, renforçant notre engagement envers une société plus inclusive et équitable" indique M. Gilles Hubert, vice-président du Casdis et président du comité de pilotage de la politique handicap au Sdis 974."