Cyrille Melchior demande le maintien du taux de financement des PEC par l'État

Suite à l'arrêté préfectoral n°2813 du 31 décembre 2024, évoquant une baisse significative des financements alloués par l’État aux contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) pour l'année 2025, je tiens à exprimer ma vive inquiétude. En effet, l’État a annoncé la diminution à 57% de son taux de prise en charge qui était à 60%. De même, la durée de l’aide est fixée à 10 mois maximum, contre 11 auparavant et le nombre d’heures de travail hebdomadaires a été revu à la baisse. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Ces décisions auront des conséquences négatives majeures, sur les familles des bénéficiaires des minima sociaux engagés dans le dispositif, qui constituent des publics particulièrement vulnérables. Ces mesures impacteront aussi les finances des collectivités déjà fragilisées et en proie aux incertitudes et au manque de stabilité qui prévaut à l’échelle nationale.



Dans le contexte spécifique réunionnais, où le taux de chômage est élevé et les inégalités sociales sont marquées, le dispositif PEC constitue un outil essentiel pour lutter contre le chômage et pour favoriser l'insertion professionnelle. Je demande le maintien de la contribution de l’État dans son financement à hauteur de 60 % et de la durée maximale de 11 mois. Il est important que le taux appliqué antérieurement soit maintenu car toute diminution des financements met en péril la cohésion sociale et la réinsertion des personnes les plus éloignées du marché du travail.



J’appelle ainsi l’État à reconsidérer sa position et à s’engager pour que les politiques publiques de l'emploi en Outre-mer ne subissent pas des ajustements budgétaires préjudiciables à nos territoires, déjà fragilisés par des facteurs économiques et sociaux spécifiques".



Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental de La Réunion