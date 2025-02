Cyrille Melchior et Serge Hoareau félicitent la nouvelle équipe de la Chambre verte

Cyrille Melchior, Président du Département, et Serge Hoareau, Vice-président délégué à l'Agriculture, adressent leurs félicitations à Olivier Fontaine et à son équipe (FDSEA/JA) pour leur victoire aux élections de la Chambre d’agriculture. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"Nous saluons la bonne tenue de ces élections, qui s’inscrivent dans un contexte crucial pour l’avenir agricole de La Réunion. Ce scrutin marque une nouvelle étape pour l’agriculture réunionnaise, et nous tenons à assurer le nouveau Président ainsi que son équipe de notre plein engagement à leurs côtés. Le Département sera un partenaire actif, notamment dans la mise en œuvre du plan stratégique AgriPéi 2030."



La nouvelle mandature devra relever des défis majeurs : assainir la situation financière de la Chambre, renforcer la souveraineté alimentaire de l’île en soutenant les agriculteurs et attirer davantage de jeunes vers ce métier essentiel.



"Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour valoriser le savoir-faire réunionnais, en développant les circuits courts et en affirmant notre présence sur la scène locale et nationale, notamment à travers des événements majeurs comme le Salon international de l’agriculture."



Avec cette nouvelle équipe à la tête de la Chambre verte, La Réunion dispose d’atouts solides pour bâtir une agriculture plus résiliente et durable, au service des agriculteurs et des consommateurs.



Cyrille Melchior, Président du Département

Serge Hoareau, Vice-président du Département délégué à l'Agriculture