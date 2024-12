Cyrille Melchior félicite la nouvelle Présidente de la Namibie

C’est avec un immense plaisir que j'adresse mes plus sincères félicitations à Madame Netumbo Nandi-Ndaitwah pour son élection à la Présidence de la République de Namibie. Je souhaite plein succès à cette Femme d'Etat engagée, dévouée et charismatique, que j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer en septembre 2023 lors de notre déplacement à Windhoek.

A l'époque, c'était en sa qualité de Vice-première-ministre et Ministre des Relations internationales et de la Coopération que Netumbo Nandi-Ndaitwah - devenue aujourd'hui la première femme élue à la tête de la Namibie - nous a reçue, suite à l'invitation du regretté Président Hage Geingob.



Que cette nouvelle page de l'histoire de la Namibie puisse renforcer les relations que nous avons engagées entre ce magnifique pays africain et La Réunion, notamment dans le domaine culturel à travers le projet du Musée de l’Habitation et de l’esclavage.