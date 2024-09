Cyrille Melchior félicite Michel Barnier, nouveau Premier ministre

Le Président de la République a décidé de nommer Michel Barnier en qualité de Premier ministre de la France. Je tiens adresser mes sincères et chaleureuses félicitations au nouveau Chef du Gouvernement. La confiance que lui a accordée le Chef de l’Etat, à l’issue de nombreuses consultations, témoigne de la capacité de l’ancien Commissaire européen à rassembler les Français et de donner à notre pays un cap de responsabilité et de cohérence dans le cadre du Gouvernement qu’il aura à former. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Je voudrais pour ma part souligner que les chantiers et les attentes sont nombreux pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Alors que la rentrée scolaire vient de se dérouler, l’enjeu de l’éduction nationale doit demeure une priorité gouvernementale, pour une école de la réussite, une école de l’inclusion, une école du bonheur.



Concernant les autres dossiers, le Département sensibilisera très rapidement le Premier Ministre sur la question de l’insertion avec l’application à La Réunion de France Travail, rappelant notre ligne demeurée intacte d’une adaptation de la loi aux réalités de notre territoire.



Je ne doute que le Premier Ministre saura également nous entendre concernant les autres grands chantiers qui concernent notre île, la question du pouvoir d’achat, de la relance économique, notamment pour le secteur du BTP via la construction nécessaire de logements, la souveraineté alimentaire ou encore l’enjeu relatif au vieillissement de la population et àla dépendance.



Sur toutes ces grandes thématiques, notre Collectivité saura se mobiliser aux côtés du Gouvernement et de l’Etat décentralisé, par l’intermédiaire du Préfet de La Réunion, afin que nous puissions bâtir, ensemble, les politiques publiques les plus utiles pour notre territoire.



Je tiens pour terminer à saluer le travail et le sens de l’écoute de Gabriel Attal et de son Gouvernement durant ces derniers mois.