Cyrille Melchior reçoit Gabriel Attal et Prisca Thévenot pour évoquer la scolarité des collégiens

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion, a reçu dans son bureau, mardi 16 août 2023, le ministre de l’Education et de la Jeunesse, Gabriel Attal, et la secrétaire d’Etat à la Jeunesse et au Service national universel, Prisca Thévenot. Un entretien qui s’est déroulé en présence des conseillères départementales Sabrina Tionohoué, déléguée et Sophie Arzal.

La rencontre a permis au Président du Département de sensibiliser le ministre au caractère inclusif de l’école. « C’est un domaine qui nous préoccupe particulièrement, déclarait ainsi Cyrille Melchior après l’entretien. Il faut que le collège puisse accueillir dans les meilleures conditions possibles les jeunes qui sont en difficulté, parfois en situation de handicap. »

« J’ai attiré l’attention de Monsieur le ministre sur le fait qu’à La Réunion, nous avons une jeunesse conquérante, continuait-il. Des jeunes qui vont vers l’excellence. Mais nous avons aussi beaucoup de précarité et des jeunes en échec scolaire. » Cyrille Melchior assurait également avoir rencontré un ministre à l’écoute et d’une grande capacité de dialogue.

Gabriel Attal saluait, lui, un « entretien très utile ». « Pour moi, tout se joue au collège, commentait ainsi le ministre de l’Education et de la Jeunesse. Nous allons mettre le paquet sur la 6e avec l’heure supplémentaire d’approfondissement en maths et en français, et avec la généralisation du dispositif « devoirs faits » pour tous les élèves de 6e. »

Le ministre annonçait aussi une expérimentation de l’accueil des collégiens de 8h à 18h au collège La Chatoire, au Tampon.

Au cours de leur passage à l'hôtel du Département, Gabriel Attal et Prisca Thévenot ont également pu échanger avec des conseillers départementaux jeunes.