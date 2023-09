Cyrille Melchior reçoit Mélanie Odules, Miss Réunion 2023

Le Président du Département, Cyrille Melchior, a reçu ce vendredi 1er septembre Mélanie Odules, Miss Réunion 2023. ""Je suis honoré de recevoir notre Miss Réunion Mélanie Odules, jeune fille de Saint-Paul et, de mon canton, accompagnée de ses parents Delphine et Méderick, et du délégué régional Miss France Aziz Patel" déclare-t-il.

"ette rencontre m’a permis de découvrir une belle personnalité. J’ai été frappé par la grande maturité de son analyse de la société réunionnaise et, en particulier, sur la nécessaire amélioration de la qualité de vie des Réunionnais dont elle a fait son cheval de bataille. J’ai souhaité que Mélanie Odules puisse être aux côtés des enfants réunionnais malades en métropole et qu’elle soit associée aux actions de notre antenne de Paris. J’émets des vœux de réussite pour l’élection de Miss France à notre Ambassadrice et lui souhaite une année de règne intense et enrichissante" dit Cyrille Melchior.

Mélanie Odules a indiqué "qu’elle ferait le maximum pour être la meilleure ambassadrice pour La Réunion. Je serai une Miss Réunion engagée pour les causes que je défends".