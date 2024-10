Cyrille Melchior salue la mémoire d'Abdéali Goulamaly

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès d’Abdéali Goulamaly, chef d’entreprise réunionnais et fondateur du groupe Océinde. Arrivé à La Réunion en 1972, Abdéali Goulamaly a su faire preuve d’un remarquable sens de l’entreprenariat, visionnaire, dynamique, et passionné par les challenges. C’est ainsi qu’il fonde très rapidement la marque Mauvilac qui demeure aujourd’hui une référence sur le territoire. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Abdéali Goulamaly a toujours eu soif d’agir, pour le développement de La Réunion. Il diversifie très rapidement ses activités au sein du groupe Océinde, démontrant toute sa capacité à être un capitaine d’industrie de premier plan. Il a fortement contribué à l’entrée de notre île dans l’ère du numérique avec notamment les marques SRR et ZEOP ainsi que le développement de la data, œuvrant ainsi à faire de La Réunion un territoire résolument tourné vers l’innovation.

Se définissant comme « Français de l’océan Indien », Abdéali Goulamaly est l’incarnation par excellence de la singulière histoire du bien vivre ensemble réunionnais, qui rayonne et prospère grâce à des femmes et des hommes qui, à l’image d’Abdéali Goulamaly, ont trouvé à La Réunion une terre d’exception et d’ambition.

Je veux saluer la mémoire d’un homme profondément humble et généreux, un génie réunionnais qui a su transformer toutes ses initiatives en belles réussites réunionnaises. A sa famille et à ses proches, tout particulièrement à Nassir et à Azmina Goulamaly, je tiens à adresser en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes plus sincères condoléances.