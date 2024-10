Cyrille Melchior salue la nomination de Patrice Latron comme Préfet de La Réunion

Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à Patrice Latron pour sa nomination en qualité de Préfet de La Réunion. Cette nomination d’un connaisseur des enjeux et problématiques des Outre-mer, puisqu’il a assumé plusieurs missions en lien avec les Outre-mer dans sa carrière, sera un atout indéniable à l’aune des grands enjeux qui touchent notre territoire, à commencer par celui de la sécurité et des violences, un sujet particulièrement important pour le nouveau préfet qui devra s’attacher à apporter de l’apaisement et de la sérénité au sein de la société réunionnaise. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Parmi les autres enjeux du territoire, nous aurons à travailler ensemble sur la question de la prise en charge du vieillissement de la population , de la vie chère, du manque de logements sur le territoire ou encore la question de l’emploi et de l’insertion des Réunionnais.



Je veux assurer Patrice Latron de ma volonté de poursuivre la dynamique de bien travailler ensemble avec tous les services de l’Etat, dans une dynamique de concorde, d’unité et de solidarité."