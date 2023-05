Département : des conférences et ateliers pour co-construire l’Iconothèque de demain

Ce mercredi 24 mai 2023 ont débuté les entretiens du patrimoine iconographique de l’Océan Indien, une manifestation initiée par le Conseil départemental, dans l’hémicycle du Palais de la Source. "Jusqu’au 26 mai, de nombreux experts, chercheurs, enseignants et acteurs du monde culturel de La Réunion et d’ailleurs participent à une série de conférences, à Saint-Denis et à Saint-Pierre, autour des enjeux de l’usage et de la valorisation des images anciennes, patrimoine culturel vivant de notre communauté de destin indianocéanique" indique le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous

C’est donc dans l’hémicycle du Palais de la Source qu’ont été lancés ces entretiens, avec le discours de Béatrice Sigismeau, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture, qui était accompagnée des conseillères départementales Isabelle Erudel et Brigitte Absyte.

L’élue a tout d’abord rappelé que ces entretiens s'ouvrent 10 ans après la création de l’Iconothèque historique de l’océan Indien, sur une initiative du Département de La Réunion. L’occasion pour elle de saluer le soutien de la Commission de l’océan Indien ainsi que celui des territoires concernés.

"Nous sommes dépositaires d’une parcelle du patrimoine de l’humanité, très fragile, encore trop dispersée, méconnue, mais exceptionnellement riche et incontestablement uniquee a souligné Béatrice Sigismeau qui a ensuite présenté les enjeux de ces rencontres :

- poursuivre la coopération avec nos partenaires historiques et élargir ce réseau

- conforter l’ancrage indianocénique de l’Iconothèque, espace de convergence, de dialogue et d’écoute

- approfondir les questions scientifiques, techniques, juridiques éthiques, indissociables de la démarche ;

Tout cela, "pour donner à voir et à comprendre l’océan Indien, décupler sa notoriété sur la carte du monde". Un objectif salué par Velayoudom Marimoutou, secrétaire général de la COI, dans son intervention : "les images sont une ressource inestimable qui traduisent l’essence de notre identité", a-t-il déclaré, encourageant tous les acteurs à "soutenir l’IHOI dans sa démarche de partage".

L’Etat, représenté par Marie Jo Lo-Thong, directrice aux affaires culturelles, a également félicité David Gagneur, directeur de l’Iconothèque, pour ce challenge. "C’est une affaire qui concerne chaque habitant des îles", a-t-elle insisté, rappelant que "l’Iconothèque est un outil qui permet de fédérer les compétences de l’océan Indien".

Ces compétences vont justement pouvoir échanger et co-construire durant ces entretiens toutes les dimensions de l’Iconothèque historique d’aujourd’hui de demain, un outil pionnier au service des peuples de l’Indianocéanie, et en particulier de la jeunesse et de la communauté éducative qui est de plus en plus nombreuse à s’en emparer.

"Nous attachons beaucoup de prix à cette réflexion partagée, à ce travail collectif. Car c’est nourrie de leurs recommandations et forte de la densification de son réseau partenarial que l’Iconothèque continuera sa noble mission au service du patrimoine iconographique de l’océan Indien", explique pour sa part Cyrille Melchior, président du conseil départemental.