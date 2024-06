Département : le Président Cyrille Melchior rencontre l'ambassadeur de Chine

Ce mercredi 19 juin 2024, le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a rencontré en France et à Monaco, son excellence Lu Shaye, ambassadeur extraordinaire et rempli de pouvoirs de la République populaire de Chine. Un rendez-vous qui a permis de fortifier la stratégie de coopération décentralisée. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photo : Département de La Réunion)

Alors que 2024 est synonyme de célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République française et la République populaire de Chine, cette rencontre s’inscrit dans la volonté du Département de promouvoir et renforcer sa politique de coopération décentralisée avec la Chine.

Cyrille Melchior a ainsi pu rappeler que "l’amitié franco-chinoise est une réalité sincère et palpable à La Réunion", la Chine étant une terre du peuplement de l’île, comptant à ce titre une importante diaspora chinoise impliquée dans la vie économique, sociale et culturelle du territoire.

Fort de cet attachement, un important travail est mené par le Département en matière notamment de coopération culturelle afin de favoriser et consolider l’amitié franco-chinoise et promouvoir la culture chinoise à La Réunion, notamment à travers l’institut Confucius, l’organisation des festivités du nouvel an chinois ou encore la réception de délégations chinoises (personnalités politiques, artistes, photographes etc.).

Ce travail est d’ailleurs amplifié depuis 14 ans avec l’installation sur l’île d’un consulat général de la République populaire de Chine, "favorisant un dialogue direct avec les autorités chinoises".

Cette rencontre a aussi été l’occasion d’esquisser quelques axes de travail pour l’avenir, sur le plan linguistique, touristique ou encore culturel. "Le Département, à son modeste niveau, ambitionne de prendre pleinement part à l’ambition de notre pays de consolider cette coopération dans un esprit fraternel et solidaire. Nous y travaillerons avec les autorités chinoises, et l’ensemble des acteurs du territoire qui ont cette volonté partagée de tracer et fortifier la stratégie de coopération décentralisée", souligne Cyrille Melchior.