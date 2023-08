Département : une nouvelle microcentrale hydroélectrique en bordure de la Rivière des Galets

La première pierre de la microcentrale hydroélectrique en bordure de la Rivière des Galets (sur la commune de Saint-Paul) a été posée. Le chantier a débuté ce mardi 8 août 2023 en présence des conseillers départementaux. "La Collectivité départementale poursuit son programme ambitieux d’aménagement hydraulique de l’île à travers des infrastructures de grande envergure, essentielles au développement socio-économique et à l’aménagement du territoire" a déclaré Cyrille Melchior, président du Conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : conseil départemental)

Là où sont rejetées les eaux excédentaires transportées depuis le réservoir de Mon-Repos (Bois-de-Nèfles), lui-même alimenté par les ouvrages de basculement des eaux, une turbine d’une puissance de 500 kW permettra, à l’horizon mai 2024, de produire 2,7 GWh par an. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de 1 000 foyers. L’électricité ainsi produite sera revendue à EDF et injectée sur le réseau public.

"La Collectivité départementale poursuit son programme ambitieux d’aménagement hydraulique de l’île à travers des infrastructures de grande envergure, essentielles au développement socio-économique et à l’aménagement du territoire, déclarait Cyrille Melchior. Cela s’inscrit dans une double ambition : relever le défi de la sécurisation en eau pour tous, et anticiper les enjeux du réchauffement climatique et le défi de l’autonomie énergétique à moyen terme."

Le Département favorise ainsi les sources d’énergies alternatives et renouvelables en développant notamment l’énergie hydroélectrique. Cette démarche s'inscrit notamment dans le plan NégaWatt, qui vise à faire du Département une Collectivité à énergie positive et à impact carbone maîtrisé.

Une première installation de production a été livrée en 2013 au niveau du réservoir RT4 de l’antenne 4 du périmètre irrigué du littoral Ouest, pour une production annuelle de 300 MWh. Une seconde unité a été livrée en 2017 sur le site de Ligne Paradis, à Saint-Pierre, au niveau du périmètre irrigué du Bras de la Plaine, pour une production annuelle de 1 060 MWh.

Un autre programme, concernant toujours le Sud, prévoit l’installation d’équipements hydro-électriques au niveau de quatre infrastructures du périmètre irrigué du littoral Sud :

- Au niveau des stations de pompage de Maniron et de Bellevue.

- Au niveau de la station de pompage de Larrey.

- Au niveau de la station de pompage de Ligne Paradis.

- Et au niveau du site de "restitution de la Rivière Saint-Etienne".

Le troisième programme concerne la micro-région Ouest, avec le lancement des travaux de construction de la microcentrale hydroélectrique en rive gauche de la rivière des Galets.

Grâce à cette stratégie de valorisation énergétique des infrastructures hydrauliques départementales, l’effort de la Collectivité devrait correspondre, à terme, à l’alimentation d’environ 6 000 foyers. Le Vice-président Serge Hoareau soulignait, le mardi 8 août 2023, à quel point la compensation du soutirage à EDF est importante dans un contexte de renchérissement continu des tarifs de l’électricité.