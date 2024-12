Derniers jours pour postuler au prix départemental de l’Excellence

Il est encore temps de postuler pour la deuxième édition du Prix Départemental de l’Excellence, un concours dédié à la valorisation des jeunes talents réunionnais. Ce prix vise à récompenser l’innovation, la créativité et l’engagement des 18-29 ans dans cinq catégories inspirantes. Les candidatures se clotûreront ce mercredi 4 décembre 2024, à 23h59. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Plusieurs catégories sont représentées : le numérique, les produits péi, l'environnement, tourisme et développement durable, et la citoyenneté. Une catégorie "coup de cœur", ouverte à tous les projets originaux et inspirants, est aussi présente.

- Pourquoi participer ? -

• Une dotation financière de 1 000 euro par catégorie.

• Le trophée “Prix Départemental de l’Excellence”.

• Une opportunité unique de valoriser votre parcours auprès du grand public et des acteurs locaux.



L'inscription se fait en ligne avant le 4 décembre 2024 à 23h59.



Il suffit de soumettre une vidéo de présentation (1 minute max) mettant en avant votre talent, votre projet ou votre parcours exceptionnel.



Les Réunionnais auront ensuite l’opportunité de soutenir leurs candidats favoris du 6 au 11 décembre 2024. Les deux candidats ayant obtenu le plus de votes dans chaque catégorie seront évalués par un jury institutionnel.

À travers ce prix, le Département de La Réunion "réaffirme son engagement envers les jeunes talents de l’île et son ambition de les accompagner dans leur réussite".



Rendez-vous le 12 décembre 2024 pour découvrir les lauréats lors d’un événement officiel.