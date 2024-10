Des collégiens en immersion dans la nature grâce au budget d'initiative citoyenne

Anguilles, porte-épées, chevaquines, chevrettes... Les variétés de poissons et crustacés d’eau douce de La Réunion n’ont plus de secret pour les élèves de 4e et de 5e des classes du collège Jules Reydellet à Saint-Denis. "Ils ont participé à plusieurs ateliers de découverte des espèces vivantes et de meilleures connaissances du milieu aquatique organisés le vendredi 27 septembre tout au long de la rivière Saint-Denis, dans le cadre de la Semaine du Développement durable" écrit le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Les loupes binoculaires de l’Office de l’eau étaient aussi mises à disposition des jeunes qui ont pu ainsi observés les êtres vivants microscopiques qui peuplent la rivière. Clémentine, Nelsie et Yanis ont apprécié la sortie et en ont tiré les enseignements : "On n’imagine pas que la rivière abrite autant d’êtres vivants. Nous sommes conscients de la nécessité de préserver ce milieu naturel et de le protéger, surtout contre la pollution. Il ne faut pas jeter n’importe quoi dans la rivière".

Ces ateliers de sensibilisation et de découverte de la biodiversité réunionnaise ont pu être mis en œuvre grâce au premier Budget d’Initiative Citoyenne (BIC 1) auquel le collège Reydellet a été lauréat en 2022-2023.

En présentant le projet intitulé Aire Terrestre Éducative (ATE) Rivière Saint-Denis, l’établissement dionysien a reçu un budget départemental de 3.000 euros pour réaliser des panneaux et mener des actions de sensibilisation et de communications mais aussi pour organiser plusieurs sorties pédagogiques.

En plus du Département, d’autres partenaires comme l’Office français de la Biodiversité, la fédération fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) ont accompagné les collégiens tout au long du projet, mené sur plusieurs années.

La journée d’immersion a d’ailleurs commencé avec le passage de relais entre l’ancienne classe ATE, aujourd’hui en 4e, d’une part, et celle de 5e du collège Reydellet, d’autre part. Le sérieux, l’enthousiasme et la curiosité de chaque élève laissent croire que le projet ATE est une véritable pépinière de futurs scientifiques en herbe, passionnés par la nature et attachés à la préservation de l’environnement.

NB : Dans le cadre de la deuxième édition du Budget d’initiative citoyenne (BIC), le Département invite les Réunionnais à voter, jusqu’au 11 octobre, pour départager les 104 projets en lice, issues de toute l’île. Rendez-vous sur la plateforme budgetcitoyen.departement974.fr