Visite du projet d’irrigation du littoral ouest

Ce vendredi 1er mars, Rémy Lagourgue, vice-président du Conseil départemental, Rémy Rioux, le Directeur général de l’Agence française de développement ont visité le projet d’irrigation du littoral ouest (ILO). Nous publions ci-dessous leur communiqué.

Sécheresses plus longues et plus fréquentes, pluies toujours plus intenses, inondations.., l’eau est une préoccupation majeure à La Réunion. Sa gestion est d’autant plus complexe que l’île est soumise à des enjeux de souveraineté alimentaire et que la population réunionnaise continue de croître, et devrait atteindre le million d’habitants à l’horizon 2044.



Face à la multiplication des défis sur l’ensemble du territoire, l’AFD partenaire financier et technique affirme son appui pour accompagner les politiques d’assainissement et de sécurisation de l’approvisionnement en eau portées par le Département.



- 30 ans du projet ILO et naissance de MEREN -



En présence de Rémy Lagourgue, vice-président du Conseil départemental, le Directeur général de l’Agence française de Développement, Rémy Rioux, a visité le projet d’irrigation du littoral ouest (ILO).



Prouesse technique démarrée dans les années 90 et finalisée en 2016, Ilo sert à basculer les eaux disponibles dans l’est de l’île vers la région ouest. Cette alimentation est indispensable au développement agricole et économique du littoral ouest, mais aussi à l’alimentation en eau potable d’une population en pleine croissance.



Hier, partenaire du programme Ilo par des contributions régulières au financement de la PPI du Département, l’AFD entend aujourd’hui se positionner aux côtés du Département pour accompagner le projet MEREN (Mobilisation des ressources en eau des microrégions est et nord) qui vise à apporter des solutions innovantes (y inclus la réutilisation de l’eau) et écologiques (cad en évitant toute nouvelle prise d’eau superficielle) aux problématiques de raréfaction de l’eau dans le nord et l’est.



Pour le vice-président du Conseil Départemental, Rémy Lagourgue, "cette visite de l’AFD que nous saluons, s’inscrit dans une démarche d’accompagnement et permet de mettre en œuvre un véritable calendrier opérationnel sur les projets Ilo et Meren. Complémentaires, ces projets sont destinés à améliorer la redistribution de l’eau de manière raisonnée auprès du monde agricole et des ménages, pour les secteurs des Hauts et littoraux.



Il est important que chacun puisse prendre sa part dans la gestion de ces projets, pour que demain, nous puissions réellement contrebalancer les dérèglements climatiques qui commencent déjà à affecter le territoire dans son ensemble."



Selon Rémy Rioux, Directeur général de l’AFD, "en ambitionnant d’optimiser pleinement la réutilisation de l’eau sur l’île, le projet Meren marque le passage décisif du développement au développement durable".