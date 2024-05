Expositions nocturnes à l'occasion de la Nuit des Musées

Ce samedi 18 mai 2024, les musées départementaux ont proposé des expositions et animations nocturnes à l'occasion de la Nuit des Musées. Entre 19h et minuit, une cinquantaine d'événements dans les musées et autres lieux patrimoniaux de l'île ont invité les visiteurs à voyager à travers les collections avec des visites guidées des parcours ludiques, des ateliers créatifs, des concerts, et des projections de films. Nous publions le post du Département ci-dessous (Photo : Département)