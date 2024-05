Foire de Bras-Panon : le Département met à l’honneur les éleveurs

Dans le cadre de la 45e édition de la foire agricole de Bras-Panon,14 éleveurs ont été mis à l'honneur ce 10 mai 2024, à l'occasion de la désormais traditionnelle cérémonie de remise de prix aux meilleurs professionnels de la filière élevage.

"C'est avec un grand plaisir que nous recevons ce matin sur le podium du champ de foire ces professionnels qui font preuve d'excellence dans l'exercice de leur métier, à la fois noble et difficile", a déclaré Jeannick Atchapa, Maire de Bras-Panon et vice-Président du Département.

Les représentants des autres partenaires de la manifestation, dont la Chambre d'Agriculture, la Sica Révia, la CPPR, l'Ovicap, la FRCA, le Crédit Agricole et la Coopérative des Fermiers du Sud ont également vanté "les mérites de ces hommes et ces femmes qui font preuve de courage et d'abnégation tout au long de l'année".

Invité(e) à s'exprimer lors de la réception de leurs cadeaux et récompenses respectives, chaque lauréat(e) a confirmé "les difficultés liées au métier d'éleveur, tout en témoignant de leur attachement, leur conscience professionnelle et leur passion pour leurs activités".

Le Département a remis un chèque de 500 euros à chacun des 14 lauréats.

"En tant que chef de file du développement agricole, le Département confirme son engagement sans faille en faveur des agriculteurs de La Réunion, résolument tournés vers l'excellence et vers l'objectif de la souveraineté alimentaire, a ajouté Jeannick Atchapa. Nous remettons des récompenses à ces lauréats aujourd'hui, mais à travers eux c'est à l'ensemble des éleveurs de La Réunion, notamment aux jeunes, que nous adressons nos encouragements et nos plus vives reconnaissances pour leur travail".



Les meilleurs éleveurs sont...

Earl NEW EL FARM : Meilleure productivité en bovin lait

SERY Jean Serge : Meilleure qualité du lait en bovin

Earl GONTHIER : Meilleure fécondité naissants en bovin viande

Earl FOLIO : Meilleure performance engraisseur de taurillons

TECHER Patrick : Meilleure performance engraisseur de génisses

Earl CHEMIN CAFE : Meilleure productivité porc

Earl LA TITOU FARM : Meilleure régularité apport carcasses qualité porc

SCA MALLET : Meilleure productivité caprin

LEBON Guillaume René : Meilleure productivité ovin

TITUS David : Meilleure productivité lapin

Earl CHAMPAC : Meilleure technique IP (Index performance) moyen

MAILLOT Ghislaine : Meilleure technique IP moyen 2

Meilleure technique poulet jaune : FONTAINE Philippe

Meilleure technique poulet jaune 2 : PAYET Marie France