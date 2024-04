Lancement opérationnel d'un projet pour la création d’une interprofession du bois

"Le projet gestion innovante des ressources forestières pour une énergie durable (Giroflee), lauréat du Programme Innovation Outre-Mer, vient d’entrer en phase concrète, dans l’objectif notamment de la création d’une interprofession du bois" indique le conseil départemental ce jeudi 4 avril 2024. "Le projet vise à optimiser la valorisation des gisements sylvicoles à La Réunion pour produire davantage d’énergie renouvelable et renforcer ainsi l’autonomie énergique du territoire" précise le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Porté par le Conseil départemental de La Réunion, le projet fédère l’industriel Albioma, le Cirad, Fibois France, l’Inrae et enfin l’Office National des Forêts. Le consortium bénéficie d’un accompagnement de l’Etat à hauteur de 1,59M€ alloués dans le cadre du Plan Innovation outre-mer, programme France 2030 opéré par la Banque des territoires.

Cette expérimentation a pour objectif de tester la faisabilité d’un modèle d’économie circulaire permettant la production d’énergie par la valorisation des ressources forestières locales.

La phase opérationnelle permettra de tester, démontrer et évaluer différentes innovations de gestion forestière sur les plans techniques, économiques, environnementaux et réglementaires.

Les essais seront réalisés sur les gisements sylvicoles publics détenus par le Conseil départemental en ciblant notamment le cryptomeria et l’acacia.

Le lancement du projet se traduit par la mise en œuvre d’un plan stratégique décliné en trois axes complémentaires :

- l'’intégration des enjeux environnementaux et de biodiversité dans le système productif ;

- le renforcement du tissu des entreprises locales, structurées autour d’une interprofession ;

- le développement d’un modèle prédictif rentable, adapté aux potentiels sylvicoles locaux et également applicable aux gisements privés.

Depuis la gestion de la ressource sylvicole jusqu’à sa nécessaire valorisation économique, GIROFLEE entend renforcer l’ensemble de la chaîne de valeur pour soutenir la transition énergétique de l’île, développer le potentiel économique des ressources locales et consolider la filière bois régionale.

- Le projet a été lancé le 19 mars -

Le 19 mars dernier s'est déroulée une rencontre importante réunissant les principaux acteurs de la Filière Forêt-Bois à La Réunion, l'occasion de présenter le plan d’action pour structurer et dynamiser la filière sur le territoire de La Réunion.

En effet, ce 19 mars, ce sont une trentaine de personnes représentant 21 structures actrices de la filière Forêt-Bois de La Réunion qui se sont réunies pour discuter des orientations à donner à la filière, démontrant ainsi l'engagement et la diversité des parties prenantes impliquées dans le développement de cette filière vitale pour l’économie et la souveraineté de La Réunion.

La pluralité des acteurs présents a alimenté des échanges forts et fournis sur les rôles sociaux, environnementaux et économiques que peut avoir la forêt, autant que sur l’importance de la diversité des usages du bois. Ce moment d’échange fut un moment important pour la filière, permettant à une diversité d’acteurs de se rencontrer.

Le projet Giroflee a maintenant le rôle de transformer ces discussions en actions concrètes sur le territoire, toujours en concertation avec les acteurs de la filière. Cela ne se fera pas sans produire une évaluation complète de l’économie de la filière et la structuration d’une filière Forêt-Bois durable.

Les capacités des Entreprises de Travaux Forestiers devront être renforcées pour continuer à alimenter toute la filière avec un bois local durable, tandis que des prospectives territoriales et de gouvernance seront réalisées.

Dans la continuité de cet échange du 19 mars, le projet Giroflee s'engage à consolider la filière Forêt-Bois à La Réunion par différents événements et actions. L’embauche d’un permanent pour le projet permettra un travail plus effectif et une mise en relation réelle avec les acteurs du territoire, qui sont les premiers concernés par cette démarche.

A la suite de quoi, des entretiens individuels seront programmés afin d’être au plus près des besoins et attentes de chaque acteur, tandis que des visites collectives thématiques permettront de faire découvrir à chacun les enjeux multiples que doit relever la filière.

Ce moment partagé marque un pas décisif vers une filière Forêt-Bois réunionnaise plus solide, dynamique et durable, prête à relever les défis futurs et à contribuer activement au développement économique et environnemental de La Réunion.

En collaboration avec tous les acteurs de la filière, le projet Giroflee s’engage à mettre en œuvre les actions nécessaires pour concrétiser cette vision commune de la forêt et du bois de la Réunion.

