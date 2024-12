Gaz et aides sociales : le Conseil départemental pour un soutien juste et efficace

Le Conseil départemental, acteur majeur de la solidarité locale, renforce son action en faveur des publics les plus fragiles. Face aux besoins croissants des familles modestes, le Département s’attache à proposer des dispositifs d’aide plus justes, ciblés et adaptés aux réalités de chacun (Photo : www.imazpress.com)

Des aides plus équitables pour le gaz

L’aide à l’acquisition de bouteilles de gaz repose actuellement sur un dispositif régional qui subventionne de manière uniforme tous les foyers, indépendamment de leurs revenus. Depuis 2022, le Département de La Réunion a apporté une contribution exceptionnelle à ce dispositif régional. Initialement prévue pour cinq mois, cette aide a été reconduite à quatre reprises durant deux ans et demi.

Ce modèle ne répond pas à l’exigence d’équité. Le Conseil départemental développe un dispositif complémentaire, mieux ciblé, afin de garantir que l’effort public bénéficie prioritairement aux familles les plus modestes.

Un soutien départemental unique en matière sociale et d’habitat

Le Conseil départemental demeure la collectivité de référence à porter aujourd’hui un engagement continu en faveur des aides sociales, tout en assumant, seule et pleinement, des dispositifs comme l’amélioration de l’habitat. Ce programme, essentiel pour lutter contre la précarité y compris énergétique et améliorer les conditions de vie des ménages, bénéficiait autrefois d’un cofinancement régional.

Depuis la Région s’est désengagée du dispositif. Il repose aujourd’hui uniquement sur les moyens départementaux. Malgré ce désengagement de la Région, le département poursuit ses efforts pour accompagner les familles dans leurs travaux de rénovation et garantir des logements plus sûrs et confortables.

Ce double engagement, à la fois dans l’accompagnement social et dans l’amélioration des conditions de logement, illustre la volonté du Conseil départemental de répondre efficacement aux besoins essentiels des habitants, tout en optimisant les ressources publiques.