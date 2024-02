Hommage à Alain Defaud

C’est avec tristesse que j’apprends le décès d’Alain Defaud, ancien secrétaire départemental du RPR, ancien Conseiller régional et collaborateur au Département jusqu'à sa retraite. (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce haut fonctionnaire territorial a aussi été un homme politique engagé au service des Réunionnais tout au long de sa vie, et cet engagement avait d'ailleurs été salué par l’Ordre national du mérite, qui l’avait distingué au début des années 90.



Je veux rendre hommage à un homme passionne, profondément attaché à ses convictions, guidé par l'action au service de l'intérêt général, celui de La Réunion et des Réunionnais.

En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, je tiens à présenter mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.



Cyrille Melchior

Président du conseil départemental