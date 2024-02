Hommage à Vincent Boulet

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends le décès de Vincent Boulet, ancien directeur scientifique du Conservatoire Botanique National de Mascarin, membre du Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature de La Réunion, du Conseil National de Protection de La Nature, et Président du Conseil Scientifique du CBNM. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Botaniste d’avant-garde et passionné, il a initié le premier index de la flore de La Réunion, rassemblant les noms scientifiques des espèces indigènes et endémiques afin de les partager avec tous. Il a aussi activement contribué à la création du Parc national et à la reconnaissance par l’Unesco de la valeur unique de la biodiversité réunionnaise.

A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux, mes condoléances les plus sincères.

Cyrille Melchior