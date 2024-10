Inauguration de "Le Sud", nouveau centre culturel du Département

Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, et Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, ont inauguré le nouveau centre culturel "Le Sud", le vendredi 25 octobre, entourés de nombreuses personnalités du monde des arts et accompagnés d’élus du Département et de la commune. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Conseil départemental)

En plein centre-ville, rue Victor-le-Vigoureux, en lieu et place de l’ex-tribunal où fut jugé Sitarane, « le Sud » s’est allumé avec des chants, de la musique et des expositions qui rendent hommage à la culture créole, et en particulier à ces terres du sud de l’île où, malgré une vie culturelle foisonnante, les équipements publics faisaient défaut.



"Le Département, qui gère beaucoup d’établissements culturels, n’en avait aucun au sud de Saint-Leu, expliquait Cyrille Melchior. C’est ce déséquilibre, cette injustice, que nous venons réparer aujourd’hui. Il n’est pas normal que les enfants des écoles du sud doivent faire des heures de route pour découvrir les musées de Saint-Denis, ou y renoncer."



C’est en ce sens que la Collectivité a décidé de déplacer l’Artothèque à Saint-Pierre, dans ce nouveau lieu. Ses 2 500 œuvres y côtoieront des espaces dédiés aux arts plastiques et d’autres dédiés à l’accueil des scolaires.



Lors de cette soirée festive, Michel Fontaine soulignait, lui, la fructueuse collaboration, entre Saint-Pierre et le Département, qui a permis de faire éclore ce nouveau lieu.

"Je constate une nouvelle fois, avec satisfaction, le dynamisme culturel de Saint-Pierre", déclarait-il. Michel Fontaine exprimait également sa volonté d’optimiser les ressources patrimoniales de la Ville en leur donnant un second souffle et une nouvelle utilité. C’est aussi ce que souhaitait Marie-Jo Lo-Thong, directrice des Affaires culturelles de La Réunion, qui appelait de ses vœux à faire vivre les vieilles pierres, et à soutenir les artistes.



Les festivités d’inauguration continuent tout au long de la journée du 26 octobre, avec un programme musical dense et des masters class écriture ou musique, et les expositions. "Le Sud" sera totalement ouvert au public à partir du 29 octobre, de 9h à 17h et du mardi au samedi.

- Une 1ère exposition inaugurale : LES SUDS -



Auteure de la grande exposition inaugurale du centre culturel départemental, l’Iconothèque historique de l’océan Indien a choisi de privilégier la diversité des approches et des regards sur Les Suds.

Réalisée à partir des fonds iconographiques départementaux et également de collections appartenant à des partenaires publics et privés, pluriels, étonnants, souvent inédits, elle illustre d’emblée et à merveille la vocation pluridisciplinaire affichée de "Le Sud - Réunion de Culture(s)".

- Une 2ème exposition inaugurale : TOUT’ SHOMIN I AMEN TERRE SAINTE -



L’exposition Tout’ shomin i amèn Terre Sainte présente des oeuvres d’art contemporaines sélectionnées par un co-commissariat composé d’élèves du collège de Terre Sainte et dirigé par Tatiana Patchama. Elle mobilise deux collections publiques d’arts visuels, celle de l’Artothèque du Département et celle de la ville de Saint‑Pierre. Cette exposition invite à une réflexion sur le territoire sacré, une thématique inspirée du quartier où le collège est implanté, et à s’éclore dans un imaginaire qui s’affranchit du lieu familier.