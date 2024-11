Incendie du réfectoire du collège Mahé La Bourdonnais : Cyrille Melchior dénonce un "acte doublement criminel"

C'est avec un profond sentiment d'amertume que j'ai appris l'incendie survenu ce jeudi 21 novembre dans le réfectoire de l'enceinte du Collège Mahé de La Bourdonnais de Saint-Denis (Photo : www.imazpress.com)

Je condamne fermement cet acte d'origine criminelle - selon les premiers éléments de l'enquête - qui a provoqué d'importants dégâts matériels et qui porte atteinte aux efforts déployés par la Collectivité pour permettre aux 350 élèves en demi-pension de se restaurer dans les meilleures conditions tout au long de l'année scolaire.

Je salue l'intervention des pompiers, des forces de l'ordre et de l'ensemble des équipes de secours qui a permis de limiter l'ampleur des dégâts : contrairement à l'espace de restauration entièrement ravagé, les équipements de cuisine n'ont pas été détruits par les flammes.

Nous faisons confiance aux autorités compétentes pour traduire en justice les auteurs de cet acte doublement criminel. En effet, le sinistre a non seulement entraîné des préjudices matériels considérables mais risque aussi d'impacter sur la tranquillité, la sécurité et l'intégrité de la communauté éducative.

Je tiens à exprimer ma totale et entière solidarité envers les élèves, le personnel éducatif et les parents. Le Conseil départemental reste à vos côtés pour surmonter ces épreuves et mettra tout en œuvre afin de rétablir la situation dans les meilleurs délais.