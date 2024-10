Saint-Denis : les bustes Edmond Albius, Joseph Hubert et Pierre Poivre inaugurés au Jardin de l'Etat

Le Conseil départemental a inauguré ce vendredi 4 octobre 2024 des bustes des Botanistes Edmond Albius, Joseph Hubert et Pierre Poivre, au Jardin de l'Etat (Photo sly/www.imazpress.com)

"On a des botanistes réunionnais de renom, et il y a une nécessité de faire connaître notre histoire" estime la vice-présidente du Département, Béatrice Sigismeau, déléguée à la culture. Une mission à destination principalement des jeunes réunionnais.

"Il faut associer les jeunes dans la transmission de notre histoire. Quoi de mieux que de revaloriser tous nos botanistes, qui ont travaillé et fait connaître La Réunion ?" dit-elle. "On a un devoir de revenir à chaque sur la transmission de nos connaissances et de notre histoire" estime la conseillère départemental.

Edmond Albius, qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille, Joseph Hubert, qui a favorisé la culture du café et a introduit l'Ayapana (curcuma), et Pierre Poivre, qui a entre autre introduit le letchi, ont désormais tous un buste en leur honneur dans ce parc du centre-ville de Saint-Denis.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com