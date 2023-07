Jeux des îles : premier regroupement pour les athlètes au Jardin d'Eden

Le Comité régional olympique et sportif (CROS) organisait, dimanche 30 juillet 2023, au Jardin d’Eden (l'Hermitage-les-Bains), un premier regroupement des sportifs composant la délégation réunionnaise pour les 11e Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI), qui se dérouleront du 25 août au 3 septembre à Madagascar. "Plusieurs centaines d’athlètes étaient ainsi présents pour rencontrer l’équipe médicale, obtenir des informations sur leur vol ou leur lieu d’hébergement, et échanger, lors d’un moment convivial, avec tous ceux qui porteront fièrement les couleurs de La Réunion et tenteront d’y revenir avec une médaille" note le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous

Ce rassemblement des membres du Club R était l’occasion pour le conseiller départemental Philippe Potin, représentant le Président Cyrille Melchior, d’assurer aux sportifs qu’ils ne seront pas seuls face aux défis qui les attendent.

"Tous les Réunionnais vous regarderont, vous soutiendront, vibreront avec vous" leur lançait-il après leur avoir rappelé la maxime olympique de Pierre de Coubertin : "l’important dans la vie n'est point le triomphe mais le combat ; l’essentiel ce n'est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu".

Claude Villendeuil, président du Cros, rappelait, lui, le rôle des partenaires, dont le Département, dans l’organisation d’un tel événement. Mais surtout, le Cros donnait aux athlètes les informations les plus récentes sur le déroulement des compétitions.

"On a hâte de se confronter aux autres" commentait la nageuse Emma Morel, déjà détentrice, à 26 ans, de 18 médailles d’or ramenées de ses trois premières participations aux Jeux des îles. Et plutôt confiante dans ses chances d’en glaner quelques nouvelles, notamment en papillon, sa spécialité. "Je me sens plus forte qu’il y a 4 ans, continuait-elle. J’espère le confirmer. Il y a du niveau aux Seychelles et à Maurice, on verra…"

Moins classée parmi les favoris, la délégation réunionnaise de pétanque affichait néanmoins, dimanche 30 juillet, un enthousiasme communicatif.

"Je suis pleine d’émotion"s, expliquait tout sourire Claudie Grosset, généralement tireuse du milieu. "On est tous très pressés d’y être. Nous sommes en pleine phase de préparation et on veut être en pleine possession de nos moyens. Nous ne sommes pas favoris face aux Malgaches, mais on ne sera pas derniers"

Seule femme de la délégation handisports, Chelsy Nacaouele ira courir le 1 500 mètres fauteuil. Une première pour celle qui vient de reprendre la compétition après l’avoir mise de côté pour ses études.

"J’appréhende un peu", confiait-elle. "C’est ma première participation et je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je croise les doigts". Surtout, elle s’entraîne trois fois par semaine avant le grand départ, fixé au jeudi 24 août pour la quasi-totalité des sportifs réunionnais. La cérémonie d’ouverture des 11e Jeux des îles est programmée le lendemain.