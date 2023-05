La fête de la nature revient pour célébrer la biodiversité

L'événement annuel dédié à la nature est de retour du 24 au 28 mai 2023. De nombreuses animations gratuites sont organisées dans tout le département. Au programme : visites guidées, animations pédagogiques, explorations, plantations de piés de bwa, randonnées ou encore bivouac. (Photo Photo RB imazpress)

Chaque année, en mai, les professionnels et passionnés de la nature se rassemblent autour d'une fête nationale rythmée par de nombreuses animations autour de la découverte de la biodiversité.

Pour cette 17ème édition, plus de 120 visites guidées et animations pédagogiques permettront de (re)découvrir le patrimoine naturel réunionnais pendant cinq jours.

Cette mobilisation organisée par le Département veut "mettre à l'honneur la nature".

"Pendant 5 jours, vous pourrez plonger au coeur des milieux remarquables, des plus beaux sites naturels et des paysages remarquables, inscrits pour la plupart au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous découvrirez également le travail d'hommes et de femmes professionnels et passionnés de la nature afin de mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels ils sont confrontés" indique Cyrille Melchior, président du conseil départemental.

Et effectivement, le programme est riche en activités.

- Des cirques au lagon en passant par les forêts -

Dans l'est, la forêt sera mise à l'honneur avec à Saint-André un atelier découverte de l'apiculture et une randonnée guidée dans la forêt de Dioré. À Bras-Panon, les visiteurs pourront aller à la rencontre de Papangue dans la forêt de Bras Valentin.

Au sud, la forêt des hauts de Mont-Vert à Saint-Pierre accueillera des balades à cheval et en calèches. Une randonnée naturaliste ainsi qu'une nuitée en bivouac s'organiseront également au Piton Mont-Vert avec des actions de plantations de piés de bwa endémiques.

À Cilaos, ce sera plantation de petit pois, lutte contre les plantes envahissantes, atelier de permaculture et de bouturage.

Côté ouest, des visites guidées des salines et des ateliers découverte de sculptures végétales et plantes médicinales seront proposés à la pointe au sel à Saint-Leu.

La réserve naturelle nationale de l'Étang-Salé rendra possible l'observation d'abeilles, l'ouverture des ruches avec les équipements professionnels ainsi que la dégustation de produits de la ruche et la fabrication de bougie en cire naturelle.

Toujours à la réserve naturelle, une rando-vélo axée sur la vie aquatique et une balade en kayak en pleine forêt de submangrove feront partis des animations.

Saint-Paul et son lagon sera le lieu idéal pour découvrir la réserve naturelle marine en kayak transparent mais également en palmes masque et tuba pour une visite guidée sous marine.

Enfin à Saint-Denis, une sensibilisation à la faune aquatique et à la réglementation de la pêche à La Réunion sera menée à l'îlet Quinquina suivie d'une projection de film sur l'écologie et la biologie des anguilles et de la loche des sables, d'une exposition photo, d'un quizz et de la création d'une fresque du climat.

- Mieux comprendre les enjeux environnementaux -

Apporter une meilleure compréhension des enjeux liés à la préservation et la valorisation de la biodiversité de l'île est l'objectif de cette fête de la nature.

Pour Cyrille Melchior, "découvrir, c'est aussi agir". Le président du Département invite les réunionnaises et les réunionnais à s'engager au quotidien en "participant activement aux différentes actions portées dans les quartiers et dans les forêts" comme le plan 1 million d'arbres pour La Réunion. Des actions de plantations d'espèces endémiques sont régulièrement organisées.

"C'est un pas décisif pour un engagement de tous pour les générations futures et pour le Patrimoine Mondial de l'Humanité" conclut-il.

Le programme complet des animations ici.

