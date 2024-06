Une micro-forêt au cœur du collège Texeira da Motta

Le jeudi 6 juin 2024, au collège Texeira da Motta de la Possesion, les élèves se sont munis de gants de jardinage et de leur casquette pour planter des pieds de bois. Dans le cadre du déploiement du Plan 1 million d'arbres pour La Réunion (P1MA), le Département de La Réunion prévoit de densifier l'arboretum existant et de planter des micro-forêts d'espèces endémiques et indigènes dans l'établissement scolaire de la ville de la Possession. (Photos : sly/www.imazpress.com)

Latanier, mazambron marron, palmiste blanc, bois de buis... Pas moins de 500 plants de ces nobles espèces indigènes et endémiques de La Réunion ont été mis en terre le jeudi 6 juin au collège Texeira da Motta à La Possession.

Plus précisément autour et au sein d’un arborétum existant, situé au cœur de l’établissement et qui sera aussi densifié dans le cadre du projet P1MA du Département. Les éco-délégués du collège possessionnais, sous la houlette de leur enseignant de SVT, étaient à l’œuvre pour réaliser cette première série de plantation qui se poursuit sur plusieurs jours : au final, ce sont 3500 "piedbwa" qui peupleront les 2035 m2 de surface de la future micro-forêt.

- Présence des élus pour le lancement -

Pour marquer le lancement de cette opération, plusieurs élus ont pris part à la plantation dont le Vice-président du Département Gilles Hubert, les conseillères départementales Fabiola Lagourde et Isabelle Erudel, ainsi que la Maire de La Possession Vanessa Miranville, sans oublier Matthis Grondin, Président du Conseil départemental des Jeunes.

Face aux collégiens aux mains vertes, leurs enseignants, leurs parents d’élèves, le principal du collège et les représentants des partenaires dont le Conservatoire botanique national de mascarin, Gilles Hubert a indiqué : "Il est heureux de faire le parallèle entre votre action et celle que le Département soutient en faveur de la ville de la Possession, puisque nous finançons la plantation de 15 000 arbres à l’échelle de la commune, dans une volonté d’accompagner la végétalisation des quartiers. Les projets portés au sein des collèges permettent à la fois de vous associer dans cette dynamique globale, mais aussi de sensibiliser les familles sur l’importance de sauver notre biodiversité si unique et si précieuse".

Ce projet de plantation s'inscrit aussi dans le cadre de la Dotation biodiversité et du fonds vert France nation verte, obtenu par le Département et qui a permis de financer les travaux de terrassement, de préparation de sol et d'aménagement d'un nouvel espace d'embellissement à disposition des collégiens, au milieu de l'arborétum.

Les élèves ont réalisé une vidéo pour que chacun puisse comprendre comment planter les pieds de bois.